В Херсонской области ВСУ сбили еще один самолет оккупантов (видео)

Самолет сбили над Белозеркой / Коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 8 марта, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолёт над Белозеркой Херсонской области. Однако пилот катапультировался.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль …Обломки попадали над селом Кизомыс", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Украине 8 марта