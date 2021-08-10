В Херсонской области жители села перекрыли трассу на Николаев. Авто стоят в пробках (видео)

Люди беспрерывно ходят по переходному переходу и не дают авто проехать. Коллаж "Сегодня"

Во вторник, 10 августа, жители села Таврийское Херсонской области перекрыли трассу Николаев – Херсон. Люди протестуют против закрытия школы.

Об этом сообщает "Никвести".

Участники акции беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом блокируя движение авто по трассе. При этом машины периодически пропускают. Очевидцы говорят, что стояли в пробке около 10 минут, после чего смогли проехать.

На месте дежурят правоохранители.

Реклама

По мнению местных жителей, в селе нельзя закрывать школу. Мол, результат общественных слушаний сфальсифицирован, а решение Белозерского поселкового совета – незаконно.

Протестующие взяли с собой плакаты. Фото из соцсетей

Как пишет "Херсон.net", люди намерены перекрывать трассу каждые пять дней. В частности, акции протеста будут проходить 10, 15, 20, 25, 30 августа с 08:00 до 22:00.

Уже не первая акция протеста

Как сообщала корреспондент "Сегодня", еще в июле местные жители протестовали в сельсовете. Чиновники говорят, что содержать школу экономически невыгодно и не могут тратить практически весь бюджет на образование.

Также читайте другие новости по теме: