В Хмельницком объявили "лайт-локдаун": что запрещено

Городские власти Хмельницкого приняли решение усилить карантинные меры – новые ограничения вступят в силу 22 марта.
Об этом сообщает портал НГП, ссылаясь на заместителя городского головы Романа Примуша.
Начиная со следующей недели, в областном центре:
- запрещены все массовые мероприятия, включая культурные и спортивные;
- приостановлена работа всех внешкольных кружков;
- учителя и педагоги начинают работать дистанционно;
- вузам рекомендуют тоже перейти на дистанционную форму обучения.
Новые ограничения не затронут работу общественного транспорта, детских садов, учреждений торговли и ресторанного бизнеса.
Однако, если ситуация с распространением COVID-19 продолжит ухудшаться, в Хмельницком могут ввести новые ограничения.
На сегодняшний день, по словам Примуша, загруженность "ковидних" больниц в Хмельницком составляет 80%.
А 17 марта в Хмельницком было зафиксировано 272 больных COVID-19 – это суточный антирекорд за все время эпидемии.
Напомним, что за последние сутки в Украине выявили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом.
Кроме того, начиная с выходных, локдаун объявлен и в Киеве. Новые строгие ограничения ввели с 20 марта до 9 апреля.
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