В Хмельницком полицейский торговал данными из закрытой системы МВД

В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований задержали полицейского по подозрению в систематическом сбыте информации из закрытой автоматизированной системы МВД.
Как рассказали в пресс-службе ГБР, страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера.
В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах. Полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам". Впоследствии он получал средства за предоставленные "услуги".
28-летний полицейский был задержан 15 февраля после очередного сбыта данных в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее мы сообщали, что подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев.
Также напомним, в Киеве коп приторговывал секретной информацией.
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