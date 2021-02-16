В Хмельницком полицейский торговал данными из закрытой системы МВД

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы

В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований задержали полицейского по подозрению в систематическом сбыте информации из закрытой автоматизированной системы МВД.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера.

В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах. Полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам". Впоследствии он получал средства за предоставленные "услуги".

28-летний полицейский был задержан 15 февраля после очередного сбыта данных в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев.

Также напомним, в Киеве коп приторговывал секретной информацией.