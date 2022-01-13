В Хмельницком заминировали школу

Место инцидента проверяют работники всех экстренных служб / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 января, вХмельницком заминировали школу№6. Сообщение поступило на адрес полиции. На месте происшествия находятся все экстренные службы.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Реклама

Подробности

На место происшествия выехали работники всех экстренных служб. Правоохранители оцепили район, эвакуировали учеников, учителей и работников школы.

Специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют помещения школы и прилегающей территории.

"Сообщение о минировании школы пришло в письменном виде на адрес полиции. Проверка еще продолжается, ученики и педагоги эвакуированы", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега.

Волна минирований в Украине

Вчера, 12 января, в разных городах Украины поступали сообщение анонимов о минировании.

Реклама

В Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов, а в Киеве по той же причине закрыли четыре станции метрополитена.

Также в столице "заминировали" аэропорты и несколько торговых центров. Полиция пытается установить личность "минера".

Кто к этому причастен?

Волны "минирований" в областных центрахимеют признаки хорошо спланированной акции, утверждает авторитетный психолог, кандидат психологических наук Ольга Плетка. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

Реклама

Ранее мы писали: