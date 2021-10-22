В Хмельницкой области авто насмерть переехало 17-летнего парня (фото)

В Хмельницкой области наехали на парня. Фото: коллаж "Сегодня"
Около села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области утром 22 октября произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб 17-летний парень.
Об этом сообщили в пресс-службе Каменец-Подольского районного управления полиции.
Детали ДТП
Авария произошла около 4:20 утра на дороге Слободка-Кульчиевецькая — Врублевцы неподалеку села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
30-летний местный житель ехал на автомобиле ВАЗ 21099 в сторону Каменец-Подольского и в результате наехал на 17-летнего парня, который лежал на проезжей части.
В результате ДТП от полученных травм парень погиб на месте происшествия.
Что говорят в полиции?
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"По предварительной информации, юноша лежал на дороге до того, как произошел наезд на него автомобилем", – сообщила "Сегодня" капитан полиции Татьяна Чубар – пресс-офицер Каменец-Подольского райуправления полиции.
По данным полиции, сейчас проверяется то, из-за чего молодой человек лежал на дороге. При этом правоохранители добавляют, что ДТП произошло чуть позже 4 часов утра, когда было темно.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.
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