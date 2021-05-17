В Хмельницкой области мужчина пытал детей раскаленной кочергой. Что грозит горе-отцу

Издевательства над детьми обнаружили учителя, детей забрали в больницу – где была мать и как накажут отца – подробности

В Хмельницкой области 37-летнего отца подозревают в истязании. Он признался полиции, что наказывал непослушных детей – сына и дочь – раскаленной кочергой.

Как говорится в сюжете "Сегодня", ожоги первыми увидели учителя. Детей сразу повезли в больницу, где у 8-летнего мальчика и 6-летней девочки обнаружили еще и синяки.

Такая жестокость поразила и учителей, и медиков. Дети не могли сидеть, только ходили и лежали на животе.

Видео: Сегодня

Оказалось, они из многодетной семьи. Екатерина и Сергей воспитывали пятерых. Избитые Илья и София – родные дети мужчины.

Как заверила нас женщина, ее сына сожитель не трогал. По телефону "Сегодня" призналась, что чаще всего воспитывал пинками именно своего Илью, а также ставил на пшеницу.

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Пока идет следствие, Сергея взяли на два месяца под стражу. За пытки и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Социальные службы еще не определились, лишать Екатерину родительских прав или нет. В больнице дети будут минимум три месяца, с ними работает психолог.

Ранее мы сообщали, что в центре Полтавы отец жестоко издевался над дочерью.

Также напомним, в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.