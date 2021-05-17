В Хмельницкой области мужчина задушил полотенцем незнакомца

/ Фото: Нацполиция
В Хмельницкой области мужчина задушил полотенцем почти незнакомого ему человека, с которым он употреблял алкоголь.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как выяснилось, между мужчинами произошел конфликт, во время которого 29-летний мужчина выхватил полотенце и задушил 49-летнего товарища.
В полиции рассказали, что подозреваемый сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.
Подозреваемого задержали, за содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Одессе местного жителя подозревают в убийстве своего арендодателя. Его уже задержали. Также напомним, ранее в Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата.
Кроме того, в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать.
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