В Хмельницкой области подростки организовали порнобизнес

Триває слідство. Колаж "Сьогодні"

В Нетешине Хмельницкой области 17-летний парень, его друг и девушка организовали порнобизнес.

Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

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По данным следствия, 17-летний парень снимал порнографические видео с участием своей несовершеннолетней девушки. Его знакомый, тоже несовершеннолетний, в Telegram подыскивал клиентов и они продавали эти видео.

"В течение нескольких месяцев организованная группа сбывала запрещенные видео и фотоматериалы и получала за это деньги. Указанным лицам избраны меры пресечения — домашние аресты", — говорится в сообщении.

Двум парням и девушке инкриминируют ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 301 в редакции Уголовного кодекса от 30.12.2020 г. Продолжается следствие.

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