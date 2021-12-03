В Хмельницкой области подростки организовали порнобизнес

Триває слідство. Колаж "Сьогодні"
В Нетешине Хмельницкой области 17-летний парень, его друг и девушка организовали порнобизнес.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
Подробности
По данным следствия, 17-летний парень снимал порнографические видео с участием своей несовершеннолетней девушки. Его знакомый, тоже несовершеннолетний, в Telegram подыскивал клиентов и они продавали эти видео.
"В течение нескольких месяцев организованная группа сбывала запрещенные видео и фотоматериалы и получала за это деньги. Указанным лицам избраны меры пресечения — домашние аресты", — говорится в сообщении.
Двум парням и девушке инкриминируют ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины и ч. 4 ст. 301 в редакции Уголовного кодекса от 30.12.2020 г. Продолжается следствие.
Ранее мы писали:
- В Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.
- В Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика. Мужчина проник в квартиру, пока мамы не было дома.