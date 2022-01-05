В Хмельницкой области подросток напал на работницу "Новой почты": девушка получила ожоги (видео)

Парень брызнул девушке слезоточивым газом в глаза / Коллаж "Сегодня"
В Хмельницкой области задержали парня, который брызнул в оператора "Новой почты"раздражающе-слезоточивым газом. Потерпевшая получила химические ожоги лица.
Об этом сообщает департамент уголовного розыска.
Детали
Нападавший брызнул девушке в лицо раздражающе-слезоточивым газом, а после забрал посылку, где находилась золотая цепочка. Она стоила 54 000 гривен.
Оператор, на которую напал неизвестный, получила химические ожоги кожи лица.
Что говорят в полиции
Правоохранители задержали 17-летнего парня. В настоящее время нападавший признался в содеянном.
Парню уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
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