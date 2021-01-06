Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Хмельницкой области полиция задержала криминального "авторитета" после незаконного пересечения государственной границы.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, гражданину другой страны, неоднократно осужденному за совершение тяжких преступлений на территории Украины, в течение 11 лет было запрещено въезжать в страну.

Несмотря на запрет, мужчина незаконно пересек государственную границу, за что ему теперь грозит до пяти лет заключения.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по статье "незаконное пересечение государственной границы Украины", а Хмельницким городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В ходе следствия оперативники и следователи будут устанавливать место незаконного пересечения границы и лиц, способствовавших подозреваемому попасть на территорию страны.

Ранее мы сообщали, что на выезде из Кривого Рога задержали сбежавшего после суда криминального авторитета.

Также напомним, в Киеве поймали "вора в законе" из Грузии по кличке Дато Сфан. Оперативникам удалось установить его планы и задержать.