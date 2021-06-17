В Хмельницкой области посреди улицы на парня рухнуло дерево (фото)

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу – сейчас правоохранители выясняют, кто будет отвечать за этот инцидент

Коллаж "Сегодня"

В Каменец-Подольском Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего увезли в больницу.

Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции в Facebook.

Инцидент произошел вечером 16 июня на улице Огиенко. Когда парень шел по тротуару, на него внезапно упало дерево. Его с травмами госпитализировали в районную больницу.

Дерево, которое упало на прохожего. Фото: Нацполиция

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По факту служебной халатности полицейские начали уголовное производство. Теперь копы выясняют, кто будет за это отвечать.

Напомним, в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

Кроме того, в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.