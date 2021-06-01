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В Хмельницкой области военный годами похищал детали для авиатехники. Как его раскрыли

1 июня, 17:07

Мария Дмитренко

Стоимость нанесенного государству ущерба устанавливается – что грозит подозреваемому – детали уголовного производства

Во время обыска у военного обнаружили 120 изделий. Фото: dbr.gov.ua

В Хмельницкой области заведующему авиационно-технического состава воинской части, который в течение шести лет похищал комплектующие, сообщено о подозрении.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, в период с 2014 до 2020 года военный выносил запчасти в личных вещах.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Фото: dbr.gov.ua

Во время обыска следователи ГБР обнаружили дома у военного 120 изделий военного назначения:

Стоимость нанесенного государству ущерба устанавливается.

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Во время обыска у военного обнаружили 120 изделий. Фото: dbr.gov.ua

"Преступные действия военного разоблачили во время приема-передачи имущества состава, которое осуществлялось после его перевода на другую должность. Кроме того, в воинской части продолжается полная проверка наличия и использования материально-технических ценностей". – говорится в сообщении ГБР.

Военнослужащий подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что СБУ перекрыла канал поставки в РФ комплектующих для военной техники.

Также напомним, из Украины хотели вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу.

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