В Хмельницкой области женщина потеряла 32 тыс. гривен, оформляя "ковидную тысячу"

Женщина заполнила неизвестную форму в интернете по ссылке/Коллаж: "Сегодня"

В Хмельницкой области женщина пыталась получить выплату за вакцинацию, однако попала в аферу. Она предоставила мошенникам личную информацию.

Об этом сообщает Нацполиция Хмельницкой области.

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Детали

"46-летняя шепетовчанка получила смс-сообщение на телефон о доступных выплатах за вакцинацию. Потерпевшая перешла по ссылке на фиктивный сайт и заполнила специальную форму, где указала все личные данные. После этого с ее счета исчезло более 32 тысяч гривен", — говорится в сообщении правоохранителей.

Правоохранители расследуют преступление и призывают граждан не реагировать на подобные сообщения. "Карту "єПідтримка" можно оформить только в официальном приложении вашего банка, которое автоматически переводит в приложение "Дія". Все сообщения поступают только в этих приложениях, а не непосредственно на телефон", — отметили в полиции.

Аферисты опустошают карточки

Клиентка ПриватБанка рассказала, как мошенники сняли все средства с ее счета и даже добрались до кредитного лимита, хотя данные карты женщина никому не сообщала.

По словам женщины, у нее создалось впечатление, что работники ПриватБанка самостоятельно "сливают" данные клиентов мошенникам. Но больше бывшую клиентку банка возмущает то, что, несмотря на досудебное расследование, которое проводят правоохранители, банк продолжает начислять проценты.

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"Несмотря на то что идет досудебное расследование, банк продолжает начислять проценты. Вопрос в банк: "Уважаемые, а мои личные средства кто вернет?" – говорится в отзыве.

Сотрудники ПриватБанка отреагировали на заявление женщины и ответили, что не владеют такой информацией, и обратились в личные сообщения, чтобы разрешить эту ситуацию.

"Данные карточки третьи лица могли получить по неосторожности или более изощренными методами. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте. Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", — ответили в ПриватБанке.

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