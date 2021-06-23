В Ивано-Франковске охотятся на наркоторговцев. Мэр Марцинкив предлагает вознаграждение за поимку

Мэр дал задание поймать хотя бы одного торговца и показательно наказать – ему безразлично, кто именно поймает злоумышленника

Фото: "Сегодня"

В Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив предлагает 10 тысяч гривен – за поимку распространителя наркотиков.

Об этом он написал в Facebook.

Как отметил Руслан Марцинкив в Facebook, говорится о тех, кто разрисовывает заборы и фасады рекламой наркоторговцев. Именно на таких художников мэр объявил охоту.

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"Кто поймает злоумышленника – даем 10 тысяч гривен премии. Муниципалы, полиция, безразлично. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать", – написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Ранее мы сообщали, что столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался сотрудник телеканала, связанного с нардепом Виктором Медведчуком.

Напомним, что в Одесской области сотрудница полиции подменила вещественные доказательства (0,5 кг кокаина), чтобы продать это местным наркозависимым лицам.