В Ивано-Франковске школьников отправляют на каникулы на неделю раньше

Каникулы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске школьные каникулы начнутся на неделю раньше. Это связано с тем, что власти хотят улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

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Каникулы в Ивано-Франковске начнутся с 18 октября

Как рассказал Марцинкив, школы Ивано-Франковска уходят на каникулы с 18 октября. По плану они должны были начаться 25 октября, однако на оперативном совещании приняли решение перенести их на неделю раньше.

Почему каникулы начнутся раньше?

"Детки отдохнут, а также это позволит предупредить заболеваемость. Как на COVID-19, так и на сезонные болезни", – отметил мэр города.

Школьники идут на каникулы в Украине. Фото: Горожанин-ИНФОРМ

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.

Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).

В Ивано-Франковске депутатов вакцинировали во время сессии в горсовете

В Ивано-Франковске депутатов горсовета решили вакцинировать, не отрывая их от работы – прямо во время сессии. Для получения прививок мэр объявил перерыв в 15 минут.

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Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив в Facebook.

Чиновники подписывали согласие на вакцинцию и сразу получали свою дозу вакцины. Марцинкив отметил, что специально все организовали так, чтобы "далеко не ходить".

"Таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь, и за жизнь ближнего", – написал мэр.

Глава города отметил, что сейчас в больницах города лежат 132 пациента с ковидом, из них 11 – в реанимации.