В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа: что известно

В Ивано-Франковске в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Надречной нашли мертвыми двух мужчин.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, их личности уже установили — это жители Ивано-Франковска, им было 46 и 35 лет. Тела погибших отправили на экспертизу, которая должна установить причины смерти.
"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, тщательный осмотр места совершенного преступления, отрабатывают прилегающую территорию с целью установления возможных свидетелей, очевидцев происшествия и просматривают видео с камер наблюдения", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в жилом доме Киева обнаружили труп мужчины. Тело направлено на экспертизу, так как видимых признаков насильственной смерти не было.
Также напомним, в Одесской области нашли четыре трупа в колодце.
Новости на эту же тему: