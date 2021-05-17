В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа: что известно

Правоохранители выясняют причини загадочной гибели двоих мужчин в Ивано-Франковске, их личности уже установили

В Ивано-Франковске в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Надречной нашли мертвыми двух мужчин.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, их личности уже установили — это жители Ивано-Франковска, им было 46 и 35 лет. Тела погибших отправили на экспертизу, которая должна установить причины смерти.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, тщательный осмотр места совершенного преступления, отрабатывают прилегающую территорию с целью установления возможных свидетелей, очевидцев происшествия и просматривают видео с камер наблюдения", — говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в жилом доме Киева обнаружили труп мужчины. Тело направлено на экспертизу, так как видимых признаков насильственной смерти не было.

Также напомним, в Одесской области нашли четыре трупа в колодце.