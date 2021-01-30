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В Ивано-Франковске суд оштрафовал стрип-клуб за нарушение карантина

30 января, 22:11

Юлия Безпечная

Полиция представила суду видеозаписи нарушения

В Ивано-Франковске городской суд признал виновным в нарушении правил карантина местный стриптиз-бар Paradise и оштрафовал его администратора на 34 тыс. гривен.

Об этом сообщает местное издание Kurs.

Также администратор должна заплатить 454 грн судебного сбора.

Заведение нарушило требования постановления Кабмина, принятого в связи с распространением коронавируса и не прекратил работу после 22 часов 2 ноября 2020 года.

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В связи с этим в 4:30 утра работники полиции составили протокол за нарушение правил карантина на администратора шоу-бара, которая впоследствии на судебное заседание не явилась.

При принятии решения суд руководствовался админпротоколом, письменными объяснениями и видеозаписями с места происшествия.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун дал позитивный результат и теперь Украина вернется к адаптивному карантину и снова будет делиться на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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