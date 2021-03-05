В Ивано-Франковской области обезглавили Шевченко

В селе Подпечеры Ивано-Франковской области вандалы надругались над памятником Тарасу Шевченко, лишив его головы.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", – написал он.

Марцинкив уже обратился в правоохранительные органы с требованиями найти преступников.

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Ранее мы сообщали, что во Львове памятник Бандере облили краской. Акт вандализма был совершен в ночь с 4 на 5 февраля.

Также напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО в Киеве, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".