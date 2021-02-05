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В Ивано-Франковской области усилили карантин: что изменилось

5 февраля, 08:37

Мария Дмитренко

Ограничения коснулись и перевозок пассажиров

В Ивано-Франковской области осложняется ситуация с COVID-19, там растет количество больных. Из-за этого в регионе ужесточили карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

4 февраля там созвали внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер, а именно:

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Департаменту здравоохранения ОГА поручено развернуть в учреждениях здравоохранения области 70 дополнительных кроватей, определенных для госпитализации больных коронавирусной болезни, а департамента финансов облгосадминистрации решить вопрос о выделении пяти миллионов гривен для обеспечения кислородом дополнительно развернутых коек.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране продлят до 30 апреля.

Также напомним, в Украине нет регионов из "красной зоны".

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