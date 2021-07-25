В Измаиле замначальника управления патрульной полиции одолжил у коллег $300 тысяч и пропал

По предварительным данным, причиной таких действий Митькина в полиции считают игровую зависимость

На снимке Иван Митькин со своими сослуживцами. Фото: коллаж "Сегодня"

Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин исчез и перестал выходить на связь, одолжив перед этим у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает Думская.

Издание отмечает, что эти деньги, которые Митькин одолжил якобы на закупку урожая зерновых, и являются причиной его исчезновения.

Сначала никто не подозревал Митькина в мошенничестве, однако он начать избегать людей, у которых одалживал деньги.

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Перед исчезновением Митькина квартиру, которую он снимал с другими патрульными, обворовали. Вернувшиеся со смены полицейские обнаружили, что пропала крупная сумма денег и травматический пистолет.

"В пятницу вечером Митькин уехал на выходные к семье в Одессу, но уже в субботу, узнав, что его разоблачили, перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп", – сообщают СМИ.

По предварительным данным, причиной таких действий Митькина в полиции считают игровую зависимость.

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