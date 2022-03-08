В Изюме оккупанты разбомбили больницу: люди как могли выбирались из-под завалов (видео)

В Харьковской области оккупанты разбомбили больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме, что в Харьковской области. Больные выбирались из-под завалов как могли.

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин в Facebook.

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"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", – написал Мацокин.

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Ситуация в Украине 8 марта

С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отражают атаки и наносят жесткие удары.

В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.

В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и приступили к перегруппировке. Также военные РФ по-прежнему пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России.

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