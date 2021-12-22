В кафе в Днепропетровской области расстреляли посетителя: стрелка ищут

Потерпевший находится в больнице / Коллаж "Сегодня"
В Новомосковске Днепропетровской области в кафе неизвестный около 10 раз выстрелил в 33-летнего посетителя заведения. Пострадавшего доставили в больницу.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Спонтанная стрельба?
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18 часов. Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции, стрелка еще не нашли.
"Полиция устанавливает, целенаправленной или спонтанной была эта стрельба. По нашим данным, стрелок пока не найден", – уточнила спикер полиции Новомосковского района Ольга Зиньковская.
Как накажут нападавшего
По данному факту полицейские возбудили уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.
Принимаются все меры по задержанию злоумышленника и установлению всех обстоятельств происшествия.
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