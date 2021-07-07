В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)

Ужасная авария произошла в Ивано-Франковской области. К сожалению, удар был такой силы, что никто из людей в автомобиле не выжил

В ДТП никто не выжил. Фото: коллаж "Сегодня"

В курортном поселке Яремче автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с обрыва. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все они погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение об аварии поступило в полицию 7 июля в 11:45. На место происшествия сразу прибыли спасатели и полицейские.

Читайте также: Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени. Под колеса авто попали две женщины с ребенком

Авто покорежило от удара об землю. Фото: ГУНП

Реклама

Сейчас полицейские устанавливают возраст и место проживания погибших. На месте ДТП продолжают работать все службы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW.

Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: