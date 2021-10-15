В Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах

Спасатели ведут поисковую операцию
На Закарпатье ищут туристку, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в горах в Раховском районе, и ей потребовалась помощь. Операция по поиску женщины продолжается двое суток.
Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр для Суспільне.
Спасатели еще 13-го числа в пять утра получили сообщение о пропавшей женщине. Их проинформировали, что ей стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван Раховского района, и туристка нуждается в помощи.
По ее словам, личность женщины, а также ее место нахождения, установить пока так и не удалось.
Поиски туристки продолжаются.
В горах Грузии погиб украинский альпинист
В Грузии при восхождении на гору Тетнульд (Белая гора, высота — 4869 м) погиб украинец Петр Борис. Причин его смерти не называют.
К сожалению, в этом году отдых в горах Грузии для украинцев выдался тяжелым.
- В конце августа трое украинцев попали под лавинуна горе Казбек (на границе России и Грузии). Они были эвакуированы с горы вертолетом и доставлены в грузинский город Степанцминда. Одному из альпинистов потребовалась госпитализация.
- В июле во время спуска с покоренной кавказской вершины Тетнульд сорвался со снежного склона на высоте 3,4 км Анатолий Мрачковский. Его на вертолете доставили в местную больницу, однако там констатировали смерть.