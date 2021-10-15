В Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах

Спасатели ведут поисковую операцию

На Закарпатье ищут туристку, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в горах в Раховском районе, и ей потребовалась помощь. Операция по поиску женщины продолжается двое суток.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр для Суспільне.

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Спасатели еще 13-го числа в пять утра получили сообщение о пропавшей женщине. Их проинформировали, что ей стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван Раховского района, и туристка нуждается в помощи.

По ее словам, личность женщины, а также ее место нахождения, установить пока так и не удалось.

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Поиски туристки продолжаются.

В горах Грузии погиб украинский альпинист

В Грузии при восхождении на гору Тетнульд (Белая гора, высота — 4869 м) погиб украинец Петр Борис. Причин его смерти не называют.

К сожалению, в этом году отдых в горах Грузии для украинцев выдался тяжелым.

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