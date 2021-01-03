В Карпатах нашли заблудившегося на Говерле туриста (фото)

В Карпатах в воскресенье, 3 января, спасатели пришли на помощь туристу из Херсона, который заблудился на вершине Говерлы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Туристка из Херсона обратилась к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения около 16:00 с просьбой разыскать ее мужа, который еще около 11:00 отправился на гору Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно спуститься с вершины.
При этом связь с мужчиной частично поддерживалась.
Мужчину удалось разыскать в течение часа в районе Малой Говерлы, и уже около 17:45 он в сопровождении спасателей прибыл на учебно-спортивную базу "Заросляк". К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.
Напомним, 1 января на одном из карпатских горнолыжных курортов в поселке Славском Львовской области спасатели сняли 74 человека с остановившегося на канатной дороге кресельного подъемника .
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