В Карпатах нашли заблудившегося на Говерле туриста (фото)

Мужчина из Херсона не мог самостоятельно спуститься с вершины горы

В Карпатах в воскресенье, 3 января, спасатели пришли на помощь туристу из Херсона, который заблудился на вершине Говерлы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Туристка из Херсона обратилась к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения около 16:00 с просьбой разыскать ее мужа, который еще около 11:00 отправился на гору Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно спуститься с вершины.

При этом связь с мужчиной частично поддерживалась.

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Мужчину удалось разыскать в течение часа в районе Малой Говерлы, и уже около 17:45 он в сопровождении спасателей прибыл на учебно-спортивную базу "Заросляк". К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, 1 января на одном из карпатских горнолыжных курортов в поселке Славском Львовской области спасатели сняли 74 человека с остановившегося на канатной дороге кресельного подъемника .