В Карпатах нашли заблудившегося туриста (фото)

Сейчас его жизни ничего не угрожает

Вечером 15 января в горах Закарпатья нашли заблудившего мужчину.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В 21:00 15 января в Службу спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившегося туриста-львовянина найдено в районе долины Струнга", – говорится в сообщении.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в безопасном месте.

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Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в Карпатах остановился подъемник, на помощь пришли спасатели. Температура воздуха на горе – минус 2 градуса. На спасение людей ушло чуть больше получаса.

Также напомним, в Карпатах спасли иностранного туриста, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу.