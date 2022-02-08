В Карпатах спасатели попали в снежную ловушку (видео)

На горе Поп Иван спасатели не могли выйти с надзорного поста. Все из-за того, что выход засыпало снегом. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".
Вместо утреннего кофе спасателям пришлось откапываться из метровых заносов. На видео видно, как сотрудник чрезвычайной службы лопатой сделал отверстие, чтобы выбраться. Уже снаружи они продолжили работу по расчистке.
В Карпатах бушуют снежные фонтаны – туристов просят сидеть дома
Опасные снежные фонтаны больше суток свирепствуют в Карпатах. Их возле снежных карнизов образуют сильные ветры – рассказывают спасатели, и призывают туристов не ходить в горы.
В Карпатах до конца суток прогнозируют сильные вьюги и ветер до 22 метров в секунду. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий по всей территории Украины.
Какой погоды ждать в Карпатах
Погода в Карпатах в среду, 9 февраля, весь день будет облачной. Снег ожидается ночью и на протяжении дня, однако на улице потеплеет.
Днем температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла.