В Карпатах во время отдыха 3-летний малыш едва не лишился пальца: детали ЧП

В Карпатах мальчик едва не лишился пальца. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове медики спасли 3-летнего Тимофея, который едва не лишился пальца во время отдыха в Карпатах. В результате благодаря медикам его удалось сохранить.

Об этом сообщили в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.

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Подробности ранения мальчика

Как стало известно, 3-летний Тимофей с родителями отдыхал в Карпатах. Мальчик с другом играл во дворе и засунул руку в соломорезку. В итоге малышу почти полностью оторвало указательный палец.

Палец удалось сохранить

3-летнего пострадавшего госпитализировали во львовскую больницу. Врачи провели микрохирургическое вмешательство – реконструкцию фаланги пальца.

"Операцию выполнили с применением современного микроскопа. А все потому, что нервные окончания на фаланге пальца чрезвычайно мелкие", — отметили врачи.

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В результате Тимофею были восстановлены все структуры фаланги пальца. 3 ноября мальчика выписали из больницы и теперь его ждет дальнейшее лечение.

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