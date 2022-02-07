В Карпатах зафиксировали очень опасное погодное явление (видео)

Спасатели показали снежные фонтаны в горах/Коллаж: "Сегодня"

В Карпатах "забили" снежные фонтаны. Туристам советуют не ходить в горы из-за опасности.

Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

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Снежные фонтаны – крайне опасное явление. Они образуются сильным ветром у снежных карнизов. В ГСЧС отметили, что сейчас находиться в горах рискованно. Погодные условия продолжают портиться.

"По прогнозам синоптиков ночью и в первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели", — сообщили в ГСЧС.

Погода 7 февраля

По информации синоптиков, ночью с 6 на 7 февраля в Украине еще будет мороз, однако на следующий день температура поднимется и не спадет ночью. Теплее всего будет на юге и западе страны – 3-7 градусов тепла, на севере – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. В центральных регионах ожидается днем около 3 градусов тепла, а в столице – 2-4 градуса.

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