В Карпаты идет потепление! Какой погоды ждать на курортах

Осадки прекратятся ближе к вечеру/Коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах в среду, 9 февраля, весь день будет облачной. Снег ожидается ночью и на протяжении дня, однако на улице потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Буковель – с утра и до самого вечера небо будет облачным. Ночной сильный снег утром ослабнет и вскоре закончится. Температура около -3 градуса ночью, +1 градус днем.

В Микуличине солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью пойдет сильный снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня – без осадков. Температура ночью – 2 градуса мороза, днем поднимется до +3, а вечером снизится до +1.

В Воловце весь день также будет облачным. Ночью пойдет снег, который к утру ослабнет. Во второй половине дня ему на смену придет мелкий дождь со снегом, и только ближе к вечеру осадки прекратятся. Температура днем составит +2 градуса, ночью опустится до +1.

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Славское – весь день будет стоять облачная погода. Ночью, возможно, пройдет сильный снег. С утра и до конца дня осадков не ожидается. Температура днем +2 градуса, ночью +1 градус.