В Киев пришли заморозки – каких еще перемен ждать от погоды

В Киеве обещают заморозки / Коллаж "Сегодня"

В Киеве синоптики ближайшие дни обещают сухую погоду, а также похолодания. Температура днем поднимется максимум до 14 градусов.

Об этом сообщили в Укргидромицентре.

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6 октября

Завтра в столице синоптики осадков не обещают, а только переменную облачность. Днем температура будет держаться 12-14 градусов тепла, а вот ночью максимум будет 4-6 градусов.

7 октября

Днем в четверг погода в Киеве также не поменяется. Будет переменная облачность и 12-14 градусов тепла. А вот ночью следует ожидать заморозки на поверхности почвы – столбики термометров опустятся до 1-3 градусов тепла.

8 октября

В пятницу в городе днем дождей опять не будет, но резко похолодает. Температура днем будет 11-13 градусов, а ночью поднимется до 2-4 градусов тепла.

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9 октября

Выходные в Киеве пройдут также без дождей и с переменной облачностью. Погода останется 11-13 градусов тепла, а ночью максимум до 4 градусов тепла.

Когда ждать "бабье лето"?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует длительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

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В Укргидрометцентре рассказали, где и сколько еще продлятся заморозки в стране. Они будут минимум до 3 октября.

Синоптик дала прогноз погоды до конца недели. Она рассказала, где будет тепло, а где будут заморозки.