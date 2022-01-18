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В Киеве будет снег и мороз: прогноз погоды на 18 января

Владимир Козырь
18 января, 07:00
В этот день в столице ветер будет достигать 12 м/с, а также ожидается гололедица

В этот день в Киеве будет холодно/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 18 января, будет снежной. В столице ожидается морозная температура. Кроме того, прогнозируют порывы ветра. Из-за мороза на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров будут колебаться от -2 до -4 градусов. Это, в свою очередь, ниже температуры, которая была днем ранее. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.