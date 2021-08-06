В Кирилловке маленький мальчик на пляже пил пиво (видео)

На фото справа - мальчик пьет пиво, скриншот из видео. Фото: коллаж "Сегодня"
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на пляже маленький мальчик пил из бутылки пиво, пока родители разговаривали.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.
На кадрах ролика видно, что пока взрослые что-то обсуждали, ребенок примерно 3-5 лет успел сделать несколько глотков из стеклянной пивной бутылки. Затем его отец все же повернулся к ребенку и спокойно забрал у него бутылку с алкоголем.
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В полиции отреагировали
Данную информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, передает Verge.
Сотрудники ювенальной превенции по данному факту проводят проверку и устанавливают все детали этого события.
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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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