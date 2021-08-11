В Кирилловке отдыхающие устроили "оргию" в клубе (видео)

Отдыхающие устроили пошлые танцы "на грани". Фото: скрин из видео

На популярном курорте Украины в Кирилловке Запорожской области отдыхающие устроили бурные развлечения. В одном из ночных клубов посетители слишком буквально поняли конкурс на самый сексуальный танец и устроили на танцполе чуть ли не оргию. И все ради приза – бутылки водки.

Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

Осторожно! Видео 18+

Читайте также:

В Кирилловке маленький мальчик на пляже пил пиво (видео)

Реклама

Реакция соцсетей

В комментариях к посту пользователи раскритиковали танцующих. Вот что написали:

"Это называется моральное уродство".

"Животные".

"Во-первых это выглядит нелепо и смешно. Хотя в головах участков, залитых бухлом, они просто сама грация".

"Жесть. Люди где ваш здравый разум?".

"Тотальная деградация".

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области, который неадекватно себя вел на базе отдыха, а после задержания и вовсе напал на полицейского.

Также напомним, в Кирилловке 17-летний парень перевернулся на квадроцикле.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: