В Кирилловке собирают "урожай" медуз (фото)

В Кирилловке чистят пляжи от медуз. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кирилловку снова вернулись медузы. С 6 утра на коммунальном пляже приступили к их сбору.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
"Хочу развеять мифы, сегодня 16 августа за ночь на берег выбросило медузы. А в 6 утра приехали работники коммунальной службы и собирали их на трактор. Так что все нормально в поселке, медуз немного, их собирают периодически, муж вчера купался, ничего не пекло", – делятся обстановкой на курорте отдыхающие.
Также сообщается, что на пляже аншлага сегодня нет.
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Что делать, если ужалила медуза
В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.
Что советуют врачи:
- В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.
- Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
- Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.
Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.
Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.