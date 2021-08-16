В Кирилловке собирают "урожай" медуз (фото)

В Кирилловке чистят пляжи от медуз. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кирилловку снова вернулись медузы. С 6 утра на коммунальном пляже приступили к их сбору.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

"Хочу развеять мифы, сегодня 16 августа за ночь на берег выбросило медузы. А в 6 утра приехали работники коммунальной службы и собирали их на трактор. Так что все нормально в поселке, медуз немного, их собирают периодически, муж вчера купался, ничего не пекло", – делятся обстановкой на курорте отдыхающие.

Также сообщается, что на пляже аншлага сегодня нет.

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Что делать, если ужалила медуза

В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.

Что советуют врачи:

В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.