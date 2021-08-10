В Кирилловке жестоко избили мужчину. У него сотрясение мозга и сломанные ребра

Медики госпитализировали избитого мужчину. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области, где ранее отдыхающая сломала ногу, жестоко избили 50-летнего мужчину. Его госпитализировали с серьезными травмами.

Об этом сообщает областной центр экстренной медпомощи в Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия работала одна фельдшерская бригада.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер слева, ушиб внутренних органов.

При этом причина избиения пока неизвестна.

Что говорят в полиции

В пресс- службе полиции Запорожской области рассказали сайту "Сегодня", что пока выясняют всю информацию

"Сейчас проверяется эта информация. Выясняем, писал ли заявление в полицию этот человек. По мере поступления сведений проинформируем. Есть несколько примеров, когда отдыхающие после конфликтов заявляли, что не имеют друг к другу претензий", – заявили в полиции.

Количество преступлений в Украине уменьшается

По данным "Википедии", в Украине с начала 2010-го уменьшается количество преступлений. Если тогда за год зафиксировали 500 902 заявлений, то в 2020 году – 335 000. При этом количество убийств уменьшилась вдвое:

в 2010 – 2356 убийств;

в 2020 – 1326.

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