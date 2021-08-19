В Кировоградской области нашли мертвой 16-летнюю девушку (видео)

Группа по поиску пропавшей. Фото: коллаж "Сегодня"

На Кировоградщине нашли мертвой 16-летнюю девушку. Ее трое суток искали полсотни полицейских и военные вместе с местными жителями. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Каминская, на теле есть повреждения.

Девушку нашли мертвой в заброшенном колодце. Это произошло в селе Кетрисановка.

Виктория Макаренко поздно вечером вышла из дома и не вернулась. Ее трое суток искали полсотни полицейских и военные вместе с селянами.

Нашли только вечером на территории села. На теле есть повреждения. Известно, что семья девушки на соцучете не стояла.

Случаи таинственной смерти детей в Украине

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Днепропетровской области пропал восьмилетний мальчик – его неделю искали, а потом его нашли мертвым в канализационном коллекторе недалеко от места проживания. Примечательно, что мама мальчика почему-то четыре дня не сообщала об исчезновении сына.

Спустя пару дней в Покрове задержали подозреваемого в убийстве мальчика. Оказывается, мать погибшего знала вероятного убийцу своего сына. Теперь за содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

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А маленькая Мирослава Третяк 28 июля около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла. Вскоре ее нашли мертвой со следами изнасилования.

Главный подозреваемый– 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении, мальчику избрали меру пресечения. Сейчас юноша находится в приемнике-распределителе для детей.

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