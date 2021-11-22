В Кировоградской области от осложнений COVID-19 умер ребенок

У девочки был сахарный диабет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кировоградской области после COVID-19 умерла 13-летняя девочка. У нее было сопутствующее заболевание.

Об этом сообщил Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней в Facebook.

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В сообщении центра отметили, что отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний изучается каждый случай заболеваемости среди детей, а именно:

проведение эпидрасследования;

выявление контактных лиц;

проведение всех эпидемических мероприятий.

"В выходные произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", – говорится в сообщении.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

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Также за прошлые сутки:

госпитализирован – 2501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598.

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