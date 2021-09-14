В Краматорске двое патрульных требовали взятки у пьяных водителей (фото)

Правоохранители задержали злоумышленников на горячем. Фото: СБУ
Служба безопасности Украины в Донецкой области разоблачила на взятке двух полицейских сектора реагирования патрульной полиции Краматорского райуправления Нацполиции.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, лейтенант и сержант полиции в течение нескольких месяцев систематически требовали взятки от водителей, задержанных на вождении в нетрезвом состоянии. В обмен на взятку обещали не привлекать к ответственности. "Такса" стартовала от 17 тысяч гривен.
Правоохранители задержали злоумышленников с поличным во время получения очередной взятки, более 15 000 гривен, на одной из улиц Дружковки.
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Что им инкриминируют
Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении по статье "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", и решается вопрос об избрании им меры пресечения.
"Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме вымогательства лиц и других возможных фактов получения патрульными взяток", – говорится в сообщении.
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