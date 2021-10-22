В Кременчуге дерево придавило детей и воспитательницу: новые подробности трагедии

В Полтавской области дерево упало на детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"
Дерево, которое придавило двух детей и воспитательницу в Кременчуге, не было аварийным. По предварительной информации, это был несчастный случай, в результате которого скончалась 4-летняя девочка.
Об этом пишет "ТСН".
Новые детали ЧП
По словам сотрудников детского садика, дети уже возвращались с прогулки в группы, но в это время внезапно начался ветер и его порывов не выдержал каштан.
В результате во время падения дерева пострадали двое детей и воспитательница.
В каком состоянии сейчас пострадавшие?
У 5-летнего мальчика закрытый перелом правого бедра со смещением, его госпитализировали в травматологию. Там ребенка прооперировали.
Сейчас на больничном находится воспитательница, у нее ушибы. Жизни обоих ничего не угрожает.
4-летняя девочка не выжила
Пострадавшая 4-летняя девочка была крайне тяжелая, ее сразу забрали в реанимацию. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В результате ребенок умер.
"Это был несчастный случай"
В детском саду уверяют, что это был несчастный случай. Каштан не был аварийным, и никто представить не мог, что он может упасть.
Кроме того, перед учебным годом и сад, и деревья на его территории осматривала специальная комиссия и подписала акт готовности к приему детей.
Начато уголовное производство
На данный момент начато уголовное производство по статье 137 части 2. Это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее тяжкие последствия.
Из санкции статьи, за содеянное грозит как ограничение свободы от 3 до 5 лет, так и лишение на тот же срок.
Подобные случаи
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