В Кременчуге мужчина под кайфом устроил стрельбу по полицейским (фото, видео)

Нарушитель попал в двух правоохранителей, на место вызвали спецназовцев, которые задержали стрелка

В Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры. По данным медиков, он был под наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители приехали на вызов в ночной клуб, но из соседнего дома в них начали стрелять. Злоумышленник попал в двух полицейских при исполнении служебных обязанностей.

/ Фото: Нацполиция

На место вызвали спецназовцев, они задержали стрелка. Им оказался 38-летний местный житель. В квартире с ним живет несовершеннолетняя дочь. В прошлом году мужчину судили за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

/ Фото: Нацполиция

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В квартире подозреваемого нашли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе жилого дома – газовый баллон и магазин к нему. Мужчина их выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

/ Фото: Нацполиция

Нападавшему объявили о подозрении, сейчас он находится в СИЗО. Стрелку грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры.

Кроме того, под Львовом молодой браконьер обстрелял копов и лесников.