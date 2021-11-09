В Кременчуге от COVID-19 умерла роженица – что с ребенком

Девушке было 23 года / Коллаж "Сегодня"
В Кременчуге Полтавской области из-за COVID-19 умерла 23-летняя роженица. Она находилася в тяжелом состоянии.
Об этом сообщала Кременчуга вице-мэр Ольга Усанова, пишет Кременчугская газета.
Детали
Девушка находилась в больнице "Правобережная". Там на тот момент было 10 беременных женщин или рожениц с коронавирусом.
23-летняя роженица с тяжелым течением COVID-19 попала в больницу с обоюдоострым воспалением легких. Больная длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.
Девушка преждевременно родила ребенка путем кесарева сечения. Младенец здоров, а маму спасти не удалось.
Коронавирус в Украине
За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).
Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.
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