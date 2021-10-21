В Кременчуге упало дерево на двух малышей и воспитательницу

В Полтавской области дерево упало на двух детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кременчуге Полтавской области в детском саду на двух маленьких детей упало дерево. Также пострадала воспитательница.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины Полтавской области.
Детали ЧП
Около 12 часов дня в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по ул. Софиевской, упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.
Оба травмированных госпитализированы в больницу.
Также установлено, что в результате падения дерева пострадала воспитательница.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. На данный момент обстоятельства выясняются.
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