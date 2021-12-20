В Кривом Роге авто без водителя врезалось в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

В Кривом Роге произошла авария с машиной и маршруткой. Фото: коллаж "Сегодня", "Свои"

В понедельник, 20 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП с легковым авто и маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате пострадали двое военных.

Об этом сообщает издание Свои.

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Детали аварии

Как стало известно, по дороге на Макулан столкнулись маршрутка №300 и автомобиль Geely.

Как рассказал водитель легковушки, он остановил машину на обочине и вышел. Но вдруг автомобиль сдвинулся с места, покатился вниз по склону, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

Есть пострадавшие

В салоне маршрутки были пассажиры. Некоторые из них получили легкие травмы и от медицинской помощи отказались. Кроме того, серьезно травмировались двое военных – мужчина и девушка, и в результате их госпитализировали.

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Теперь все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.

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ДТП с маршруткой в Кривом Роге. Фото: "Свои"

ДТП с маршруткой под Черниговом

Авария произошла утром 7 декабря – столкнулась фура и маршрутка, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения. Через неделю после ДТП стало известно, что одна из пострадавших до сих пор не пришла в себя. Жизни остальных пострадавших, включая 16-летнего подростка, ничего не угрожает.

Из погибших младшей девушке было 19 лет, она вместе с мамой ехала в Чернигов. Был также опубликован список всех погибших. В их числе и водитель маршрутки.

При этом водитель фуры выжил. Впоследствии его арестовали – подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.

Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.

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