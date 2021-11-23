В Кривом Роге подростки ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину

В Кривом Роге изнасиловали и ограбили женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области двое несовершеннолетних парней ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом бессознательном состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

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Детали ЧП

Происшествие случилось 22 ноября. В полицию поступило сообщение, что на улице Святониколаевской обнаружили женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом бессознательном состоянии.

Как стало известно, женщину посреди улицы жестоко избили, изнасиловали, а после забрали ее мобильный телефон и скрылись.

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Насильниками оказались несовершеннолетние

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались двое местных несовершеннолетних парней 2006 года рождения.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На данный момент следствие продолжается.

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