В Кривом Роге скончалась беременная, которую поджег парень. Без мамы остались двое детей

В больнице Кривого Рога скончалась беременная, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель. Девушка лежала в реанимации.
Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что без мамы остались двое ее детей. Ими занимаются работники ювенальной превенции.
У девушки было повреждено около 50% тела – лицо, туловище, руки, ноги и дыхательные пути. Примерно неделю врачи боролись за ее жизнь в отделении реанимации, но спасти девушку не удалось.
Также СМИ пишет, что после случившегося парень сказал соседям, якобы погибшая сама обожглась, и убежал из квартиры. Сейчас он задержан.
Напомним, по месту проживания пары провели обыск, копы изъяли у парня оружие.
Также мы писали, что в Кропивницком спасают 5-месячную Софию с ожогами 25% тела.
Новости на эту же тему: