В Кривом Роге владельцам автономных котлов насчитали заоблачные долги за отопление

Решение суда людям принесла компания, с которой даже не заключали договоров

В Кривом Роге тепловики насчитали заоблачные долги владельцам квартир с автономным отоплением, и теперь через суд пытаются взыскать деньги. Мол, люди незаконно срезали батареи. "Автономщики" же уверяют, что комиссии проверяли их не раз, и все разрешения на это были, говорится в сюжете "Сегодня".

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Елена от централизованного отопления отказалась 10 лет назад на законных основаниях: уверяет, тепловики дважды это проверяли. И вдруг узнала, что задолжала за отопление более 50 тысяч гривен. Причем платежек не получала. Поставщик сразу предоставил судебный наказ – немедленно оплатить.

"Мы обратились в суд с просьбой аннулировать это решение. И в данный момент в судебном порядке рассматриваем, чтобы теплоцентраль с нас сняла долг в сумме 53 000", – объясняет жительница Кривого Рога Елена Рыбка.

Больше всего Елену возмущает то, что от централизованного отопления их отключал один теплопоставщик, а рассчитаться требует другой. С которым даже договоров не заключали. Еще в 2008 государственная "Теплоцентраль" передала свои сети городскому предприятию. Автоматически поставщик тепла изменился и у потребителей. Те "автономщиков" от отопления отключили и закрыли лицевые счета. Но через пару лет абонентов и трубы вернули "Теплоцентрали". И там счета открыли снова – пояснили новостям "Сегодня" правозащитники. В должники записали 250 владельцев автономного отопления. Так и оказался каждый из них должен десятки тысяч гривен.

"У нас есть ответ из теплосети, что они пишут гендиректору теплоцентрали – люди установили автономное отопление, есть документы. Но теплоцентраль всячески не хочет их принимать, так как им выгодно", – говорит председатель правозащитной организации Яна Беркут.

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В "Теплоцентрали" утверждают, что люди, которых записали в должники, от централизованного отопления отключились самовольно.

"С 2007 года порядок делал невозможным отключение отдельных квартир. Акта, утвержденного межведомственной комиссией, как требовал на тот момент порядок об отключении, нет", – уверяет руководитель отдела по связям с общественностью АО "Криворожская Теплоцентраль" Валерия Хоменко.

И именно без этого документа доказать законность "автономки" будет крайне трудно, убеждает юрист Анжелика Пилипенко. Однако утолить аппетиты тепловиков возможно.

"В таких делах срок исковой давности – три года. Они его нарушают. Они уже не могут взимать с людей за 2013 долги, так как они с ними ни в каких договорных отношениях не находились", – отмечает юрист.

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Тепла не потреблял, поэтому и платить не должен ни копейки. Это в суде сначала доказал Дмитрий. Однако тепловики выиграли апелляцию.

"Верховный суд нас не принял, так как незначительное дело. И все надежды только на Европейский суд", – говорит Дмитрий Тенетко.

А заодно требуют поддержки у городских чиновников. Чтобы те оформили им необходимые бумаги и подтвердили: автономным отоплением люди пользуются законно.