В Кропивницком подросток упал с 7 этажа недостроя: он в тяжелом состоянии

Мальчик упал с высоты. Фото: коллаж «Сегодня»
В Кропивницком 13-летний подросток выпал с 7 этажа недостроя. Сейчас ребенок находится в больнице с тяжелыми травмами.
Об этом сообщает "ТСН".
Детали ЧП
По предварительным данным, подросток играл в недострое со своими друзьями. В итоге он не удержался и сорвался с высоты. Друзья мальчика испугались и убежали.
Через несколько часов травмированного сына нашла мать. На место прибыли медики и правоохранители.
В каком состоянии подросток?
Подростка госпитализировали. Сейчас он в тяжелом состоянии – у него травма головы и грудной клетки.
По словам медиков, постепенно ребенку становится лучше — он уже в сознании и понимает вопросы врачей.
Прогнозов врачи пока не делают, но надеются – его жизнь вне угрозы.
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