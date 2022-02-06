В Кропивницком легковушка влетела во внедорожник: среди пострадавших — ребенок (видео)

Всех пострадавших в аварии госпитализировали/Коллаж: "Сегодня"
В Кропивницком произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате инцидента травмировались три человека.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности
Авария произошла 6 февраля в центре Кропивницкого. Автомобили Mitsubishi и Suzuki столкнулись на перекрестке вблизи автомобильного рынка. В результате ДТП пассажиры Mitsubishi — женщина и ребенок — травмировались. Их госпитализировали. Водителя из изуродованной иномарки пришлось вырезать спасателям. Его передали врачам.
Причина аварии
По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Suzuki не предоставил преимущество в движении Mitsubishi.
Аварии в Украине
В Украине в 2021 году произошло 5019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.
За январь 2022 года уже зафиксировали 6567 случаев нетрезвого управления транспортом.